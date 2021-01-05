وقالت الوكالة، التي مقرها في أمستردام في بيان، إن "المناقشات في شأن لقاح موديرنا ضد كوفيد-19 لن تنتهي هذا المساء. ستتواصل الأربعاء".

وإثر ضغوط من الدول الأوروبية للترخيص للقاح موديرنا في أسرع وقت، قررت الوكالة تقديم موعد اجتماع لجنة الأدوية ذات الاستخدام البشري من 12 يناير إلى الأربعاء السادس منه، ثم من الأربعاء إلى الاثنين.

وأجازت الوكالة في 21 ديسمبر استخدام لقاح فايزر/بايونتيك ضد فيروس كورونا، ما حدا بالمفوضية الأوروبية إلى الموافقة عليه بحيث بات اللقاح الوحيد المرخص له في أوروبا.

وأعلنت الوكالة الأميركية للأدوية في 18 ديسمبر موافقتها على استخدام عاجل للقاح موديرنا، بعد أسبوع فقط من إجازتها استخدام لقاح فايزر/بايونتيك.

ورغم حملات التلقيح، التي أطلقت في 27 ديسمبر في دول أوروبية عدة، فإنها لا تزال تتصف بوتيرة بطيئة مقارنة مع نظيراتها في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وعلق متحدث باسم المفوضية الأوروبية "من المؤكد أن جهدا بهذا التعقيد يصادف دائما صعوبات".