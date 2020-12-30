وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة "نيوكاسل" أن الأشخاص الذين يشربون الشاي، لديهم تركيز وإدراك أفضل، كما أنهم أظهروا مهارات "نفسية حركية" أفضل، بما في ذلك سرعة رد الفعل.

وأظهرت الاختبارات، أن الشاي ساعد على تحسين القيام بالأنشطة اليومية، كقيادة السيارة، أو ممارسة الحياكة.

وأجريت الاختبارات على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 85 عامًا، ويستهلكون أكثر من 5 أكواب من الشاي يوميًا، مع الحليب أو من دونه.

وكان أداء هؤلاء الأشخاص لافتا، في بعض الاختبارات المعرفية.

وهناك نظرية أخرى حول علاقة الشاي، بوظائف الدماغ، فقد قال الباحث في جامعة نيوكاسل الدكتور إدوارد أوكيلو، إنه لم يستطع التأكد مما إذا كان التأثير بسبب المشروب وحده، أم الروتين الذي يفرزه، لأن فارقا لوحظ في وظائف الدماغ لدى كبار السن.

وأوضح أوكيلو أن "المهارات التي نراها لدى هذه المجموعة من كبار السن قد لا تكون فقط بسبب المركبات الموجودة في الشاي، ولكن قد تكون أيضًا في طقوس تحضير إبريق من الشاي أو مشاركة الحديث حول فنجان من المشروب".

وأظهرت بحوث سابقة أن الشاي له فوائد صحية، بما في ذلك خفض ضغط الدم والكوليسترول، وقد يساعد في إنقاص الوزن.

ويعد الشاي المشروب الأكثر استهلاكا، بعد الماء، في معظم أنحاء العالم.