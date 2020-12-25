وقال موقع "ويب طب" إن ما يناهز 10 إلى 18 في المئة من الأزواج يعانون من صعوبة في الحمل، مضيفا "ويشكل العقم عند النساء ما نسبته الثلث من مجمل حالات العقم، والثلث الثاني يعود لأسباب العقم عند الرجل، وما تبقى منه يرجع إلى أسباب غير معروفة أو مزيج من أسباب العقم عند الجنسين".

وفيما يلي 5 عوامل تزيد من خطر العقم عند النساء:

العمر: إذ تبدأ جودة وكمية البويضات عند المرأة في الانخفاض مع تقدمها في العمر.

التدخين: يتسبب في إحداث تلف في كل من عنق الرحم وقناة فالوب.

الوزن: الوزن الزائد أو نقصان الوزن قد يؤثران على التبويض، لذلك يجب الحفاظ على مؤشر كتلة الجسم (BMI) طبيعي لزيادة فرص الحمل.

الأمراض المنقولة جنسيا: توصلت دراسة كثيرة إلى أن الأمراض المنقولة جنسيا تؤثر بشكل كبير على الخصوبة.

الكحول: قد يؤدي شرب الكحوليات إلى انخفاض معدل الخصوبة. كما قد يؤثر أي استخدام للكحوليات على صحة الجنين.