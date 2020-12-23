وقال موقع "آي مور"، المتخصص في مستجدات "أبل"، إن سامسونغ "كانت سخرت في عدد من المنشورات وبطريقة غير مباشرة" من محتويات علب هواتف آيفون الجديدة.

وأضاف "الآن، بدأت هذه المنشورات تختفي ويجري حذفها من مختلف الصفحات".

وجاء في أحد هذه المنشورات "جهاز غالاكسي يقدم لكم كل ما تحتاجونه، بدءا من الشاحن الأساسي وانتهاء بالكاميرات الأفضل، وسرعة الأداء والذواكر".

وفسّر مراقبون حذف المنشورات من الصفحات التابعة لشركة سامسونغ بأنه "مؤشر على أن الشركة الكورية الجنوبية قد تحذو حذو شركة أبل".

وذكروا: "سامسونغ قد تقرر التخلي عن إضافة الملحقات المجانية مثل الشاحن أو السماعات في علب الهواتف الجديدة".

وكانت أبل أعلنت عند إصدار آيفون 12 أن علب الهواتف الجديدة ستكون خالية من الشواحن والسماعات التي تمنح مجانا في العادة مع الهواتف.

وبررت الشركة هذه الخطوة بأنها "خطوة لتقليل استهلاك الموارد والحفاظ على البيئة".