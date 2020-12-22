وبحسب بيانات اقتصادية حديثة، فإن هواتف "آيفون 12" كانت أفضل أجهزة "الجيل الخامس" مبيعا خلال شهر أكتوبر الماضي، والمثير للدهشة هو أن هذه الأجهزة حققت الرقم المذهل في غضون أسبوعين فقط من الشهر.

أما هاتف "آيفون 12 برو" فكان ثاني أكثر أجهزة "الجيل الخامس" مبيعا خلال الشهر العاشر من السنة، وفق بيانات معلن عنها من قبل هيئة "ماركت بولس سيرفس".

وأشار المصدر إلى أن هاتفي "آيفون 12" و"آيفون 12 برو" استحوذا على ما يقارب ربع مبيعات الهواتف الذكية المزودة بشبكة الجيل الخامس.

ويرجح خبراء اقتصاديون أن تواصل شركة "أبل" منحى المبيعات المرتفع خلال الفصل الرابع المتبقي من السنة الحالية.

ويوضح الخبير في هيئة "كاونتر بوينت"، فارون ميشرا، أن تزداد المبيعات خلال فترة أعياد الميلاد التي تشهد إقبالا على التسوق واقتناء الهدايا.

أما هاتف سامسونغ "غالاكسي نوت 20" الذي كان أكثر أجهزة الجيل الخامس مبيعا في سبتمبر فتراجع إلى المرتبة الثالثة، خلال أكتوبر الماضي.

وتراجعت سامسونغ من جراء الإقبال الكبير على الهواتف المزودة بشبكة الجيل الخامس، لاسيما وسط مستخدمي أجهزة "أبل".

وحقق "آيفون 12" إقبالا كبيرا في موطنه الأميركي، وشكلت مبيعات هذا الهاتف بالولايات المتحدة أكثر من ثلث إجمالي المبيعات خلال أكتوبر.