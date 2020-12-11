وقال فرع "أسترازينيكا" في روسيا: "نعلن عن برنامج تجارب سريرية لتقييم سلامة ومناعة اللقاح (إيه إس دي 1222)، الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد، ولقاح (سبوتنيك في) الذي طوره معهد الأبحاث غاماليا".

وأضاف المختبر في بيان، أن التجارب ستشمل أشخاصا تجاوزوا الثامنة عشرة من العمر، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت أسترازينيكا أن اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" فعال بنسبة 70 في المئة للوقاية من المرض.

وهي نسبة أقل إقناعا من لقاحي فايزر/بيونتيك وموديرنا اللذين تقترب فعاليتهما من نسبة 95 في المئة، كما أنها أقل من النسبة التي أعلنت عنها روسيا بالنسبة إلى لقاحها "سبوتنيك 5"، والتي قالت إنها تصل إلى 92 في المئة.

غير أن الشركة أوضحت أن هذه نتائج مؤقتة، واستندت إلى تجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في كل من بريطانيا والبرازيل، وشملت 20 ألف شخص، بينهم 131 شخصا أصيبوا بالمرض.

ولكن ما يميز لقاح أسترازينيكا هو أنه يستخدم تقنية تقليدية أكثر من اللقاحين المنافسين، ما يجعله أقل كلفة وأكثر سهولة للتخزين إذ إنه لا يحتاج إلى الحفظ في درجة حرارة منخفضة.