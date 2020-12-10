وبدعم من أعضاء الائتلاف، استأجرت الاتحاد للشحن 7 طائرات من طراز بوينغ 777-300ER لنقل حمولة اللقاحات الحساسة للحرارة إلى مطار أبوظبي الدولي، ومن ثم استخدمت الاتحاد للشحن- الناقل الوطني في دولة الإمارات- أسطولها البري لنقل الشحنات إلى مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" التابعة لموانئ أبوظبي، حيث جرى تخزين اللقاحات في مستودع مبرد للتخزين تم بناؤه خصيصاً لهذا الغرض، حسب ما أشارت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد: "تمثّل هذه الخطوة إنجازا رائدا بالنسبة لائتلاف الأمل وأبوظبي وقطاع الخدمات اللوجستية بصورة عامة، وتعكس العملية الإنجازات التي يمكن تحقيقها عبر تعاون الجهات الرائدة في القطاعين العام والخاص من أجل تقديم حلول فعالة لمواجهة تحديات القطاع على الصعيد الدولي، كما يسلط هذا الإنجاز الضوء على قدراتنا المشتركة، ويعزز التزامنا بدعم الجهود العالمية الهادفة إلى توزيع مثل هذه الشحنات ذات الأهمية الكبيرة.

وأضاف "يقدّم ائتلاف الأمل أفضل الحلول المتاحة والجهود الموحدة لتلبية الطلب المتوقع على شحنات اللقاح، وسنواصل تعزيز وصولنا وقدراتنا وإجراء الحوارات مع الشركاء المحتملين حول العالم، مثل شركة جي 42 للرعاية الصحية التي نتشارك معها معايير ضمان الجودة ذاته".

من جانبه، قال آشيش كوشي، الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 للرعاية الصحية: "تمثّل هذه الشراكة خطوة طبيعية نحو الأمام في مسيرة نجاحات جي 42 للرعاية الصحية، والتي تمكّنت خلالها من الارتقاء إلى مكانة أهم رواد القطاع العالميين، وقيادة جهود مواجهة جائحة كوفيد-19 التي أرخت بظلالها على العالم بأسره.. واعتمدنا في ذلك على منهجية تتميز بالسرعة والدقة منذ بدء الجائحة، بالاستفادة من فلسفة الابتكار والتفكير الاستباقي التي تُجسد جوهر أعمالنا".

وأضاف "في ضوء التجارب السريرية التي تجريها حملة لأجل الإنسانية - الأولى من نوعها في المنطقة العربية، نتطلع قدماً إلى تسخير خبراتنا المتميزة، بوصفنا الموزع الوحيد للقاحات فيروس كورونا المستجد، بهدف مواصلة إدارة سلسلة توريد اللقاحات بكفاءة وفعالية وأمان خلال هذه التجارب وما بعدها. كما سنواصل جهودنا الهادفة للاستفادة من المعارف الفنية لشركائنا، وبناء الثقة عبر فرص التعاون ".

ويمثل ائتلاف الأمل، الذي يتألف من جهات رائدة محلياً وعالمياً بإشراف دائرة الصحة أبوظبي، بما فيها الاتحاد للشحن وشركة موانئ أبوظبي وشركة رافد وشركة سكاي سيل، حلاً كاملاً لسلسلة التوريد لتلبية متطلبات عملية نقل اللقاح وتخطيط الطلب والتوريد والتدريب، بالإضافة إلى توفير البنية التحتية الرقمية للمساهمة في توفير اللقاح في جميع أنحاء العالم.

ويملك ائتلاف الأمل إحدى أكبر السعات التخزينية والقدرات اللوجستية في العالم والأكبر على مستوى المنطقة، مع وصول إلى أكثر من 170 دولة.

ويوفر الائتلاف خدمات لوجستية قادرة على استيعاب أكثر من 6 مليارات جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد يجري تطويرها وتصنيعها حول العالم - سواء كجرعات منفردة أو متعددة؛ وهو رقم من المتوقع أن يزداد بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول نهاية العام المقبل. ويسعى الائتلاف إلى عقد شراكات بهدف تحسين عروضه وحلوله المبتكرة بما يصب في مصلحة البشرية.