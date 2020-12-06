ويدور الفيلم حول رحلة البطلة المصرية أسماء رمضان – زبيبة - ومدرب رفع الأثقال كابتن رمضان عبد المعطي من التدرب في الشارع إلى منصات التتويج القارية، خلال رحلة تصوير دامت أربعة أعوام، خاضها معهم فريق عمل الفيلم.

كواليس الفيلم

تحكي مي زايد، مخرجة الفيلم، أن كابتن رمضان كان يقوم بتدريب ابنتيه أمام منزله في الإسكندرية، في مشهد ملفت للنظر، خاصةً أن رياضة رفع الأثقال مرتبطة في عقول معظم المصريين بالرجال، ومع فوز ابنته اللاعبة نهلة رمضان بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم للكبار كندا عام 2003، اتضح للجميع أن شارع كابتن رمضان وبالأخص أمام بيته، سيكون محل ميلاد العديد من البطولات.

وتقول مي لموقع "سكاي نيوز عربية" إن نجاح أبناء رمضان شجع العديد من الفتيات للتدرب معه، معظمهن أصبحن بطلات بعد ذلك، ومن بينهن كانت "زبيبة" التي يوثق الفيلم رحلتها من بداية التدريب إلى فوزها بالبطولة الإفريقية.

وأضافت: صناعة فيلم وثائقي مخاطرة، فالشريحة الأوسع من الجمهور تميل إلى مشاهدة الأفلام الروائية، لكني أصررت على أن يظهر الأبطال الحقيقيون على الشاشة، دون أن يقوم أحد بتمثيل أدوارهم، ويرى المشاهد بعينه، الجهد المبذول من اللاعبات والمدرب في ظل محدودية الإمكانيات للوصول إلى منصات التتويج.

وفي السياق ذاته، أوضحت زايد أن الفيلم يحاول كسر الصورة النمطية عن المرأة المصرية، فهو يقدمها كبطلة تتحدى الظروف لتصل إلى حلمها، فمعظم الأعمال الفنية تتناول المرأة كداعم لبطولة الرجل فقط، وكأن البطولة حكرٌ على الذكور، خاصًة إذا تعلق الأمر بالألعاب الرياضية، فوقع الاختيار على رياضة صعبة كرفع الأثقال.

كما تروي المخرجة المصرية أنها اختارت بطلة الفيلم، لأنها أصغر المتدربين سنًا، فكانت تبلغ من العمر 17 عامًا، حين بدأ تصوير الفيلم في عام 2014، ليكون بمثابة توثيق للبطولة منذ بدايتها.

مهرجان القاهرة السينمائي

وشارك الفيلم في أكثر من مهرجان عالمي، حيث حصل على جائزة اليمامة الذهبية لأفضل فيلم في المسابقة الألمانية بمهرجان "دوك لايبتزغ"، كما عرض في مهرجان "دوك نيويورك"، ومهرجان "ميد" لسينما البحر المتوسط في إيطاليا.

وعلى المستوى المحلي، سيتم عرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، لينافس على جائزة الهرم الذهبى، وأعربت مي عن سعادتها بمشاركة الفيلم في مهرجان مصري يعد الأقدم في البلاد، وقالت إنها فرصة كبيرة ليشاهد الجمهور المصري "عاش يا كابتن"، لأنه سيمتلك قدرة أكبر من الجمهور الأجنبي على تذوق محتوى الفيلم وتفهم الصعوبات التي واجهت أبطاله على حد وصفها.

وردًا على الاتهام الدائم للسينما المستقلة بأنها "أفلام مهرجانات"، تقول زايد إن أي مخرج يتمنى أن يعرض فيلمه في محافل دولية، ويشاهده أكبر عدد من البشر، لكن لا يعتبر ذلك الأهم بالنسبة لها، فهو يأتي بالمرتبة الثانية بعد أن يتأثر الجمهور بفيلمها، ويتفهم رسالته ويتفاعل معه، معتبرة ذلك الإنجاز الأقوى لأي عمل فني.