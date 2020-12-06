ويتبنى مركز دبي التجاري العالمي الذي يستضيف الحدث عددا من الإجراءات الوقائية الموصى بها من جانب الهيئات الصحية، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتقام العديد من الفعاليات على هامش المعرض مثل "جيتكس لنجوم المستقبل"، والذي يسلط الضوء على ابتكارات وحلول الشركات الناشئة في مجال التقنية، بالإضافة إلى "معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات" المتخصص بـ"الأمن السيبراني"، و"قمة مستقبل البلوك تشين" و"ماركتنغ مينيا" التي تمثل منصة تجمع العاملين في ميدان التسويق.

ويشهد معرض هذا العام مشاركة واسعة لمؤسسات حكومية محلية من مختلف الإمارات، حيث تستعرض أحدث تقنياتها المبتكرة.

كذلك يستقطب "جيتكس" بدورة هذا العام عددا كبيرا من عمالقة ورواد صناعة التقنيات من حول العالم، كما يشارك عدد من رواد الأعمال والمبتكرين في ميدان التقنية.