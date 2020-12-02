كانت الصين قد أطلقت المسبار (تشانغ إي-5) في 24 من نوفمبر.

وتسعى مهمة تشانغ إي-5، الذي سُمي على اسم إلهة القمر عند قدماء الصينيين، لجمع مواد من سطح القمر لمساعدة العلماء في معرفة المزيد عن نشأة القمر.

وستحاول المهمة غير المأهولة جمع كيلوغرامين من العينات من منطقة لم

تهبط عليها مركبات في السابق، في سهل حمم ضخم يُعرف باسم "محيط العواصف".

وإذا ما نجحت المهمة، فستجعل الصين ثالث دولة فقط تجلب عينات من القمر، لتنضم بذلك إلى الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق.

والمركبة التي هبطت على سطح القمر واحدة من عدة مركبات فضائية نشرها المسبار (تشانغ إي-5).

وعند الهبوط من المفترض أن تحفر المركبة في الأرض بذراع آلية ثم تنقل عينات التربة والصخور إلى مركبة صاعدة تنطلق وتلتحم بوحدة مدارية.

وقال تلفزيون الصين المركزي إن المركبة ستبدأ في جمع عينات على سطح القمر في اليومين القادمين. وستُنقل العينات إلى كبسولة من أجل رحلة العودة إلى الأرض، والهبوط في منطقة منغوليا الداخلية بالصين.

وحققت الصين أول هبوط لها على سطح القمر عام 2013. وفي يناير العام الماضي، تمكن المسبار (تشانغ إي-4) من الهبوط على الجانب البعيد من سطح القمر، وهو أول مسبار فضائي يحقق ذلك على الإطلاق.