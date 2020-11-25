وقالت وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية إن التطبيقات تهدد "سيادة ووحدة الهند"، وتتضمن التطبيقات 4 من شركة التجزئة الصينية العملاقة "علي بابا".

وتأتي الخطوة بعد شهور من حظر الهند عشرات التطبيقات المملوكة للصين منها "تيك توك" ولعبة "بابجي"، قائلة إنها تلقت تقارير تفيد بأنها "تسرق وتستخدم بيانات المستخدمين".

وتخوض الصين والهند صراعا حدوديا مريرا منذ شهور في منطقة لداخ الحدودية النائية.

واندلع النزاع بينهما مستهل مايو وتحول لصراع شرس، ثم تفاقم في 15 يونيو ليشمل القتال بالأيدي بين الجنود واستخدام الهراوات والحجارة، ما خلف 20 جنديا هنديا قتيلا.

وأجرى الجانبان عدة جولات من المحادثات بين مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين، لكن المواجهة ظلت قائمة.

وأشاد قادة الحزب الحاكم في الهند بحظر التطبيقات كوسيلة للتصدي للنفوذ المتنامي للصين، خاصة وأن التطبيقات المملوكة للصين تجد طريقها للانتشار سريعا في السوق الهندية.