ونقلت رويترز عن وزارة الصحة البرازيلية إن أي عملية شراء ستعتمد على موافقة الجهات التنظيمية في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن مسؤولين التقوا الأسبوع الماضي مع ممثلي شركة فايزر وشركة بهارات للتكنولوجيا الحيوية الهندية، وصندوق الاستثمار المباشر الروسي، وشركة موديرنا، وشركة جانسين، وهي إحدى وحدات شركة جونسون أند جونسون.

وأَضافت الوزارة في بيان إن إداراتها القانونية والفنية تقوم بتحليل الوثائق المقدمة من المؤسسات الخمسة، وتحديد أفضل طريقة لشراء اللقاحات في الوقت المناسب.

وقال مسؤولون في البيان إن الحكومة أبرمت عقودا لضمان الحصول على جرعات تكفي لتطعيم ثلث سكان البرازيل، على الأقل.