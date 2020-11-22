وذبح عمال الصحة حوالى 100 ألف دجاجة في مزرعة دواجن في بلدة هيكيندورب خارج خاودا، في موازاة ذبح 90 ألف دجاجة في بلدة فيتمارسوم، في شمال فريزلاند.

وقالت وزارة الصحة الهولندية في بيان إنه في كلا الحالتين يشتبه في وجود "سلالة شديدة العدوى من نوع اتش 5".

وأضافت الوزارة وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية أنه لا مزارع دواجن أخرى في دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من تفشي المرض. وأوضحت أنّه "تم تعقيم المزرعتين لمنع انتشار المرض بشكل أكبر".

وتم رصد إنفلونزا الطيور الموسمية في مزارع مختلفة في جميع أنحاء هولندا منذ أكتوبر، وألقي اللوم بشكل رئيسي على الطيور المهاجرة.

وفي 23 أكتوبر، قررت وزيرة الزراعة الهولندية، كارولا شوتين عزل كل مزارع الدواجن التجارية في هولندا وقائيا، بعد اكتشاف فيروس "إتش 5 إن 8" لدى بجعتين.

وتأتي الإجراءات الجديدة فيما تكافح هولندا أيضًا موجة ثانية من وباء كوفيد-19.