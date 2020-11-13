ووفقا لما رشح من معلومات عن اللقاح المضاد لفيروس كورونا، المتسبب بوباء كوفيد-19، فإن اللقاح يعتمد على تقنية تعتمد على المادة الوراثية المعروفة باسم "مرسال الحمض النووي الريبي" أو "إم آر إن إيه" mRNA.

ويحتوي اللقاح على جزء من الحمض النووي الريبي استخلصه العلماء من الفيروس، وتم تحويله إلى لقاح يحتوي على جسيمات نانوية دهنية تحيط بشريط من المادة الوراثية ذاتها.

وبعد حقنها في الذراع، تنقل الكبسولة الدهنية حمولتها من الخلايا إلى الجسم، حيث تأمر الخلايا الجديدة خلايا الجسم ببناء بروتين "سبايك"، وهو ما يعلم الجهاز المناعي كيفية التعرف إلى فيروس كورونا وبالتالي مكافحته.

وبحسب المعلومات، فإن اللقاح عبارة عن جرعتين يتم حقتهما في ذراع الشخص بفاصل 3 أسابيع بينهما، فيما تبدأ فاعلية اللقاح بعد 28 يوما من التطعيم.

وأشارت الشركتان المصنعتان للقاح إلى أنهما بصدد إنتاج 50 مليون جرعة، قبل نهاية العام، تكفي لـ25 مليون شخص، على أن يتم إنتاج 1.3 مليار جرعة في العام 2021، على أن تقومان بتصنيعه بدءا من ديسمبر المقبل، خصوصا وأنهما طلبتا إذن طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لتصنيع اللقاح.

ويوضح الإنفوغرافيك المرفق كيفية عمل اللقاح وبعض المعلومات الأخرى ذات، مثل الآثار الجانبية له، كما ذكرت الشركتان المصنعتان للقاح وكما أفاد بها المتطوعون للحصول عليه.

يشار إلى أنه في المرحلة الثالثة من التجارب على اللقاح، أي التجارب السريرية، ظهرت إصابات على 94 متطوعا من أصل 43500 في 4 دول.