وقالت شركة الأدوية الأنجلو – سويدية، التي وحدت جهودها مع جامعة أوكسفورد للتوصل للقاح لمرض كوفيد-19، إن أرباح التشغيل ارتفعت بنسبة 55 في المئة.

وأوضحت أسترازينيكا أن أرباحها ارتفعت من 757 مليون دولار إلى 1.17 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا للشركة، ارتفعت عائدات عقاقير علاج الأورام بنسبة 13 في المئة، لتصل إلى 2.86 مليار دولار.

وجاء هذا الارتفاع مدفوع بزيادة بنسبة 30 في المئة في مبيعات عقار "تاغريسو" لعلاج سرطان الرئة، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

يشار إلى أن شركة أسترازينيكا تتعاون مع جامعة أوكسفورد لتطوير أحد لقاحات كوفيد-19 المرتقبة بشدة، وهو لقاح في المراحل الأخيرة من التجارب في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة باسكال سوريوت، اليوم الخميس، إن الشركة "عززت" تعاونها مع أوكسفورد وأكدت على خطط تجارب المرحلة الأخيرة من استخدام الأجسام المضادة لعلاج كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

كما أعلنت أسترازينيكا عن زيادة بنسبة 3 في المئة في الإيرادات على الرغم من "التحديات" المتعلقة بوباء كوفيد-19، بما في ذلك انخفاض مستويات فحص المرضى، والإجراءات الاختيارية، والقيود المفروضة على قدرة فرق المبيعات على مقابلة الأطباء مباشرة.