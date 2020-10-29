ويأتي هذا الاكتشاف بعد أيام من ثبوت إصابة زوج من البجع البري بفيروس "إتش5إن8" المسبب لإنفلونزا الطيور.

وأصدرت السلطات تعليمات لأصحاب مزارع الدواجن بإبقاء الطيور في حظائرها للحيلولة دون إصابتها بالعدوى من طيور برية.

وذكر بيان الحكومة الهولندية أنه تم حظر نقل البيض والطيور الحية وغيرها من منتجات المزارع في نطاق 10 كيلومترات حول المزرعة، التي رُصدت بها بؤرة المرض في بلدة ألتفورست، وتوجد 25 مزرعة دواجن في هذه المنطقة.

كما تقوم السلطات بفحص مزارع الدواجن الأخرى في نطاق 3 كيلومترات حول المزرعة.