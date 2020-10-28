فقد أظهر تحليل للبيانات أجرته شركة مختصة في الهواتف الذكية المحمولة، أن تطبيق الرئيس ترامب تم تنزيله من المتاجر أكثر 16 مرة من تطبيق المرشح الديمقراطي بايدن، وفق تقرير لمجلة فوربس الأميركية.

وبحسب بيانات حديثة نشرتها شركة "آب آنيي" لتحليلات الأجهزة المحمولة، فقد تم تنزيل تطبيق (Trump 2020) الرسمي مليوني مرة حتى الآن، مقابل 120 ألف عملية تنزيل لتطبيق (Vote Joe) الخاص بالمرشح بايدن.

وجاءت أكبر زيادة في عملية تنزيل التطبيقين في يوليو 2020، وفق تحليل شركة "آب أنيي"، الذي أشار إلى أن تطبيق ترامب متوفر في المتاجر منذ عام 2016 على عكس تطبيق بايدن الحديث.

ورغم الفارق الكبير بين عمليات تنزيل التطبيقين، والظفر الظاهر لترامب في هذه الساحة الانتخابية، فإن بايدن يتمتع بمشاركة اجتماعية أفضل بكثير في موقع التواصل الاجتماعي، ويقل ترامب عنه بهذا الخصوص بستة أضعاف.

وفي حين أن لدى ترامب ما يقرب من 8 أضعاف عدد المتابعين لبايدن على تويتر، مع 87 مليونا، فإن عدد المتابعين لبايدن وعددهم 11.6 مليونا، يتمتعون بمعدل مشاركة بنسبة 56 بالمئة.

أما حساب ترامب على تويتر فيتمتع بنسبة مشاركة أقل من 10 بالمئة، وذلك استنادا إلى تحليل أجرته شركة "سوشيال كريد" على حسابي المرشحين للرئاسة الأميركية الشهر الماضي.

ويقول خبراء تحليل البيانات إن أحد الأشياء التي قد تؤثر على الإحصائيات هو أن ترامب يميل إلى التغريد بشكل متكرر أكثر من بايدن، مما قد يقلل أرقام المشاركة على أساس كل تغريدة.