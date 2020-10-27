وبات الجميع تقريبا على علم بأن الوجود في الأماكن المزدحمة هو من أبسط الأمور التي تعرض الإنسان لفيروس كورونا المستجد، كما أصبح معروفا أن الحماية من هذه التجمعات يتم بالتباعد الاجتماعي وارتداء قناع الوجه والمواظبة على غسل اليدين بانتظام.

ووجدت دراسة نشرتها جامعة طوكيو أن أقنعة الوجه يمكن أن تمنع 90 بالمئة من القطرات التي تحمل كورونا.

ويقول كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي، إن كثيرا من الناس ينسون هذه الخطوات البسيطة.

ويضيف فاوتشي أن عدوى الفيروس يمكن أن تنتقل من شخص لآخر عندما يتحدثون مع بعضهم البعض، وليس شرطا أن يعطسوا او يسلعوا حتى ينقل الوباء.

وقال فاوتشي إن لدى الأميركيين اعتقاد أن نقل العدوى يتم حصرا عندما يسعل الشخص أو يعطس في اتجاه شخص آخر.

وأضاف "إذا كنت تتحدث، حتى إذا كنت لا تتحدث بصوت عالٍ، فلديك هذه الجزيئات التي تخرج، والتي يمكن أن تبقى في الهواء لفترة من الوقت، وبعضها يسقط على الأرض، لكن بعضها يتطاير في الهواء ".

وهذا ما يفسر أهمية ارتداء أقنعة الوجوه لمواجهة وباء "كوفيد-19".