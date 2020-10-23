وأعلنت شركة "غلعاد" المصنعة، تلقيها ترخيصا لاستعمال الدواء الذي يباع تحت اسم تجاري هو "فيكلوري"، موضحة أن "ريمديسيفير" هو العلاج الخاص الوحيد لـ"كوفيد 19" الذي حصل حتى الآن على ترخيص كامل، عقب مسار تدقيق نهائي أكثر صرامة.

وحصلت عقارات أخرى منذ أشهر على تراخيص، لكن للاستخدام في الحالات الطارئة فقط، فيما سمحت أوروبا ودول أخرى منذ الربيع باستعمال "ريمديسيفير" بشكل مؤقت.

لكن يمكن مع نهاية حال الطوارئ الصحية إلغاء هذه التراخيص التي منحت بناء على قواعد بيانات غير مكتملة.

وعقب الإعلان، ارتفع سهم "غلعاد" في بورصة نيويورك بنسبة 4 بالمئة.

و"ريمديسيفير" من بين أوائل العقاقير التي أظهرت فعالية نسبية خلال تجارب صارمة في خفض عدد الأيام الضرورية لتعافي مصابي "كوفيد 19" في المستشفيات.

ويمكن إعطاء العقار للراشدين والأطفال فوق سن 12 عاما ووزن 40 كيلوغراما، بشرط أن يكونوا في المستشفيات أو في بيئة مشابهة.

وأعطي أيضا ترخيص طارئ لاستعمال العقار للأطفال الأقل من 12 عاما، ويتجاوز وزنهم 3.5 كيلوغرامات.

وتلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب جرعات من العقار لمدة 5 أيام، عندما أصيب بفيروس كورونا بداية شهر أكتوبر الجاري.