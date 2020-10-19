ونقل المصدر عن منظمة حماية الطبيعة الكندية قولها إن الصبي حقق اكتشافه في هورسشو كانيون التابعة لمقاطعة ألبيرتا الكندية.

وذكرت المنظمة الأسبوع الماضي، في بيان: "في يوليو، اكتشف الصبي الطموح ناثان هروشكين البالغ من العمر 12 عاما ووالده ديون، العظام المكشوفة جزئيا، أثناء المشي لمسافات طويلة في الموقع".

وأضاف البيان: "أرسلا صورا من اكتشافهم إلى متحف تيريل الملكي، الذي حدد أن العظام تنتمي إلى هادروصور، المعروف أيضا باسم ديناصور بمنقار البط".

وأرسل متحف تيريل الملكي فريقا من الخبراء إلى الموقع المحدد، حيث اكتشفوا ما بين 30 و50 عظمة مختلفة، يعتقد أن عمرها أكثر من 69 مليون عاما.

وأوضحت المنظمة: "كل العظام التي تم جمعها تنتمي إلى عينة واحدة، أحد صغار الهادروصوريات البالغ من العمر نحو 3 أو 4 أعوام".

وتابعت: "في حين أن الهادروصوريات هي أكثر الأحافير شيوعا التي تم العثور عليها في الأراضي الوعرة في ألبيرتا، فإن هذه العينة بالتحديد جديرة بالملاحظة لأنه تم العثور على القليل من الهياكل العظمية للأحداث وأيضا بسبب موقعها في الطبقات أو التكوين الصخري".