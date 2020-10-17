وأوضح مركز السيطرة على الأمراض المعدية في جياشينغ (شرق الصين) أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاما يمكنهم الحصول على استشارة للقاح من شركة "سينوفاك" الخاصة. وفقا لفرانس برس.

ويوصى بهذا "اللقاح الطارئ" كأولوية للسكان الأكثر تعرضا للفيروس مثل العاملين في المجال الطبي والأشخاص الذين هم على اتصال بالعامة، وموظفي الجمارك، وحتى المسافرين الذين يتعين عليهم الذهاب إلى البلدان التي تعتبر عالية الخطورة.

ويتكوّن اللقاح من جرعتين يتم تناولهما على مرحلتين تفصل بينهما فترة تمتد بين 14 و28 يوما بكلفة 400 يوان (51 يورو). ولم تذكر السلطات ما إذا كان إعطاء قد بدأ في مدينة جياشينغ الساحلية في مقاطعة تشجيانغ التي يبلغ عدد سكانها 4,7 مليون نسمة.

وبدأت تجربة عشرات اللقاحات المطورة في الصين مرحلة الاختبار على البشر وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وقد وصل أربعة منها إلى "المرحلة الثالثة" النهائية من التجارب السريرية، بما في ذلك تجربة "سينوفاك".

ومع ذلك، لم يتلق أي منها حتى الآن الموافقة على التوزيع التجاري على نطاق واسع. لكن السلطات الصينية أعطت الضوء الأخضر للاستخدام الطارئ لبعض هذه اللقاحات.