والهواتف الجديدة هي آيفون 12 بسعر يبدأ من 799 دولارا وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس وآيفون 12 ميني بسعر يبدأ من 699 دولارا، لكن ما الهاتف الأفضل للاقتناء من بين النسخ الأربع؟

نستعرض أولا أبرز الميزات التي احتواها كل هاتف من هواتف آيفون 12 الأربعة، ومن ثم يبقى القرار بالنسبة لك بناء على السعر وفيما تريد استخدام الهاتف على وجه التحديد؟

أبرز الفوارق

يأتي آيفون 12 ميني بشاشة مقاسها 5.4 بوصة، وهو من أفضل الهواتف الصغيرة من حيث التصميم ومضغوط للغاية، حيث تقول شركة أبل إنه أصغر وأنحف وأخف هاتف في العالم. ويبدأ سعره بـ699 دولارا.

أما هاتف آيفون 12 فهو بشاشة مقاسها 6.1 بوصات، وهو أصغر وأخف وزنا من آيفون 11، كما أن شاشته ذات هواف مقلمة بشكل أفضل، مما يجعل تحمله للصدمات أكبر، في حين يبدأ سعره بـ799 دولارا.

ويحتوي آيفون 12 برو على مقاس الشاشة نفسه في آيفون 12، وكذلك فإن أبعاد الهاتف هي ذاتها، ولكن وزنه أكبر بسبب الميزات الإضافية مثل العدسة المقربة، ويبدأ سعره بـ799 دولارا.

ويتميز آيفون 12 برو ماكس بشاشة مقاسها 6.7 بوصات، وهي تقريبًا بنفس حجم شاشة جهاز آيفون 11 برو ماكس، التي كان مقاسها 6.5 بوصات، وهو أكبر جهاز في التشكيلة الجديدة من آيفون 12 وأكثرها وزناـ ويبدأ سعره بـ1099 دولارا.

مميزات مشتركة

تتميز نسخ آيفون 12 الأربع الجديدة بتصميم أكثر أناقة وحواف مسطحة وشاشة من السيراميك مصممة لتكون مقاومة للسقوط 4 مرات أكثر من آيفون 11 السابق.

كما أن كل هواتف آيفون 12 أكثر مقاومة للماء، حيث يمكنه البقاء تحت الماء حتى عمق 6 أمتار لمدة 30 دقيقة، مقارنة مع مترين فقط كانت متاحة في سابقه آيفون 11.

من حيث الألوان، يشترك آيفون 12 وآيفون ميني في خمسة خيارات: الأسود والأبيض والأحمر والأخضر والأزرق. وتتمتع هذه الهواتف بظهر زجاجي وشريط من الألومنيوم.

ويتمتع كل من آيفون 12 بور وآيفون 12 برو ماكس، بسوار فولاذي مقاوم للصدأ، ويأتي بأربعة ألوان. ويمكنك الاختيار بين الفضة والجرافيت والذهب والأزرق.

ماذا تشتري إذن؟

من الواضح أن جهاز آيفون 12 ميني الذي تبلغ تكلفته 699 دولارًا مخصص لأولئك الذين يريدون هاتفا سهل الاستخدام بيد واحدة، لكنه قوي بما يكفي من حيث الأداء وجودة الكاميرا.

ويوفر آيفون 12، بمقاس شاشة 6.1 بوصات، جميع الميزات نفسها بحجم أكبر، خصوصا لأولئك الذين يستخدمون الهاتف لمشاهدة الفيديوهات، وذلك مقابل 100 دولار إضافية.

وكلما تقدمنا أكثر نحو آيفون 12 برو، يحصل المستخدم على المزيد من السعة التخزينية ومميزات أكثر في الكاميرا، بما في ذلك العدسة المقربة والقدرة العالية على التصوير، مما يجعله الهواتف الأنسب لعشاق التصوير.

أما آيفون 12 برو ماكس، فيجمع كل الميزات السابقة وأكثر في جهاز واحد، فهو يتضمن زومًا أكثر قوة، ومستشعر كاميرا أدق يسمح بدخول المزيد من الضوء، وكذلك بطارية تعيش لفترة أطول أكبر، فضلا عن أن شاشة هي الأكبر بين النسخ الجديدة.