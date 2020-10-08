ونقلت رويترز عن عازار قوله في مؤتمر افتراضي نظمته مجموعة غولدمان ساكس للرعاية الصحية إن من الممكن توفير ما يصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 بحلول نهاية العام، وهو ما يكفي لتغطية احتياج السكان المعرضين للخطر.

وأضاف الوزير الأميركي أن ما بين عشرات إلى مئات آلاف الجرعات من عقار ريجينيرون للأجسام المضادة يمكن أن يكون جاهزا للاستخدام خلال موسم الخريف، في انتظار حصوله على إذن من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

وكانت الحكومة الأميركي قد أكدت في سبتمبر الماضي، أنها ستبدأ في توزيع أي لقاح لمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بفيروس كورونا المستجد في غضون يوم واحد من موافقة الجهات التنظيمية عليه.

يدخل ذلك في إطار سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى طرح عدد من الجرعات بحلول نهاية العام الجاري.

ومن المنتظر أن تخصص الحكومة الاتحادية جرعات اللقاح لكل ولاية على أساس توصيات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بشأن فئات السكان الأولى بالحصول عليها. وستشمل هذه الفئات العاملين في قطاع الصحة.

يشار إلى أنه يوجد في الوقت الحالي علاجان تجريبيان بارزان ضد كورونا؛ ويتعلق الأمر بعلاج الأجسام المضادة الذي طورته شركة "إيلي ليلي" إلى جانب علاج شركة "ريجينيرون"، وهذان الدواءان يخضعان للتجريب في مختلف أرجاء الولايات المتحدة.



وتكشف النتائج الأولية أن هذين العلاجين يساعدان على تراجع مستوى الفيروس في الجسم، فضلا عن خفض الأيام التي يرقدها المصاب في المستشفى، في حال تم تقديم هذا العلاج خلال المرحلة الأولى من المرض.