ووجد بائع الأسماك ستيف أتكينسون، "الكركند" البرتقالي النادر، والذي يأتي بهذا اللون الغريب بمعدل حالة بين 30 مليون، ضمن قفص صيد قادم من كندا، في سوق بلانكشاير.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن أتكينسون قوله، إنه اتصل بمتحف الحياة البحرية في بلاكبول، والذي وافق على استقبال "الكركند".

ويعتبر اللون البرتقالي نادرا بالنسبة "للكركند" قبل طهيه، والذي عادة ما يكون بنيا أو رماديا، الأمر الذي يساعده على التخفي والتمويه.

وبعد استقبال "الكركند" قال أمين المتحف سكوت بلاكر، إن لون الحيوان النادر مذهل، ويظهر في واحد من كل 30 مليون.

وأضاف بلاكر: "الكركند معروض أمام الجمهور بشكل دائم في حوض، وسنعمل على توفير كل سبل الراحة للحيوان البحري".