الحديقة كانت قد أجرت اختبارات متعددة لمعرفة ما إذا كانت الأم "ليا" حاملا، ام لا، لكن كل النتائج كانت سلبية.

لذا كان مولد الرضيع الصغير يوم الثامن عشر من يونيو الماضي، مفاجئا لجميع العاملين في حديقة حيوان تشستر.

وقالوا إن ليا تعتني برضيعها، مضيفين أن المولود كان "مشرقا ويقظا" ويتغذى جيدا من أمه".

العجيب أن حراس الحديقة لم يتمكنوا من معرفة نوع الوليد حتى الآن، لأن أمه تفرض عليه حماية بالغة، كما لم يتمكنوا من مشاركة فرحتهم مع جمهور أوسع، لأن الأبوين كانا يفضلان حتى وقت قريب للغاية العيش في عزلة.

وتمكنت الحديقة أخيرا من نشر تسجيل مصور للأم وطفلها في حظيرتهما.

وإنسان الغاب واحد من الحيوانات المهددة بالانقراض بشدة جراء الصيد الجائر وقطع الأشجار في موطنه الأصلي.

الحيوان موطنه الأصلي الوحيد هو جزيرة بورنيو الإندونيسية، حيث تراجعت أعداده إلى 55 ألفا فحسب.