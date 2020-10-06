وفاز بنروز بالجائزة الشهيرة لاكتشافه أن "تَشَكُّل ثقب أسود هو بمثابة تنبؤ صلب بنظرية النسبية العامة"، في حين أن غنزل وغير كوفئا "لاكتشافهما جسماً مدمجاً فائق الضخامة في وسط مجرّتنا"، على ما أعلنت لجنة التحكيم خلال إعلانها أسماء الفائزين في ستوكهولم.

وقال ديفيد هافيلاند رئيس لجنة نوبل للفيزياء لدى إعلانه الجائزة "اكتشافات الفائزين بالجائزة هذا العام مهدت الطريق لدراسة المواد المضغوطة وفائقة الكتلة".

وتتكون الجائزة المرموقة من ميدالية ذهبية وجائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية (أكثر من 1.1 مليون دولار)، ويرجع الفضل فيها لوصية تركها منذ 124 عامًا مبتكر الجائزة، المخترع السويدي ألفريد نوبل. وتمت زيادة مبلغ الجائزة مؤخرًا لتتلائم مع التضخم.

ومن الشائع للعديد من العلماء الذين عملوا في المجالات ذات الصلة أن يتقاسموا الجائزة.

وقد مُنحت جائزة نوبل في الفيزياء العام الماضي لعالم الكونيات الكندي المولد جيمس بيبلز عن عمله النظري حول اللحظات الأولى بعد الانفجار الكبير، وعالمي الفلك السويسريان ميشال مايور وديدييه كويلوز لاكتشافهما كوكبًا خارج نظامنا الشمسي.

ومنحت لجنة نوبل، يوم الإثنين، جائزة علم وظائف الأعضاء والطب للأميركيين هارفي جيه ألتر، وتشارلز إم رايس، والعالم البريطاني المولد مايكل هوتون لاكتشافهم فيروس التهاب الكبد الوبائي سي.

وتمنح نوبل جوائز أخرى في الكيمياء والأدب والسلام والاقتصاد.