وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن شركة الطيران العالمية الأميركية نورثروب غرومان، أطلقت كبسولتها من ساحل فرجينيا يوم الجمعة.

وأوضح المصدر أن الكبسولة الفضائية تحتوي على بذور الفجل، ومجموعة متنوعة من اللحوم والأسماك والأجبان والخضر والفواكه.

كما تضمنت الشحنة خزانات هواء مضغوطة للمساعدة في تعويض التسرب في المحطة الفضائية ومرحاضا جديدا من التيتانيوم بقيمة 23 مليون دولار مصمم للنساء، وكاميرا للواقع الافتراضي، ستوفر لقطات سينمائية في الفضاء.

ومن المتوقع أن تصل الشحنة غير المأهولة التي يبلغ وزنها 3600 كيلوغراما إلى وجهتها يوم الاثنين.

وقال نائب مدير البرامج في وكالة "ناسا"، كيني تود: "لقد كان إطلاقا مذهلا"، مشيرا إلى أن توصيل هذا الطعام يأتي بمناسبة عيد الشكر في 26 نوفمبر.

ويأمل رواد الفضاء أن تتاح لهم الفرصة لزراعة محصولهم هذا العام، بإضافة بذور الفجل. ويقول الباحثون إن 40 بذرة يتوقع أن تنمو في غضو شهر.