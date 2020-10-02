وقام عالم الجيولوجيا والمصور، كورشنوي باساريبو، بنشر صور أهالي جزيرة بوتون، فبدت عيون بعضهم براقة وزرقاء، فيما يميل لون بشرتهم إلى الأسمر على غرار باقي سكان البلاد.

وبحسب موقع "مشابل" فإن اللون الأزرق لأهالي هذه القبيلة الآسيوية ناجمٌ بالأساس عن عامل جيني أو ما يعرف بمتلازمة "واردن بورغ".

وفي بعض الحالات، قد يكون لدى الشخص الواحد لونان اثنان، أي أن عينا واحدة تكون زرقاء فيما تتخذ الأخرى اللون البني، وهو أمرٌ نادرا ما يحدث.

وبحسب المكتبة الوطنية الأميركية للطب، فإن هذه المتلازمة ترتبط بمجموعة من العوامل الجينية، وربما تؤدي في بعض الحالات إلى فقدان السمع.

وفي بعض الأحيان، تؤدي هذه المتلازمة إلى حدوث تغييرات بارزة على مستوى لون الشعر والجلد والعيون، على غرار ما حصل في القبيلة الإندونيسية.