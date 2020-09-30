أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، الثلاثاء، أن هناك تسربا للهواء بمحطة الفضاء الدولية أعلى من المستويات الطبيعية، لكنه لا يمثل أي خطر على الطاقم الروسي الأميركي بالمحطة.