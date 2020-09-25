وتعهد الرئيس التنفيذي لشركة "سينوفاك"، ين ويدونغ، بالتقدم بطلب لهيئة الغذاء والدواء الأميركية لبيع لقاح كورونا في الولايات المتحدة إذا اجتاز المرحلة الثالثة والأخيرة من تجاربه على البشر.

وأوضح ويدونغ أنه حقن شخصيا باللقاح التجريبي.

وقال ين:" في البداية كانت استراتيجيتنا موجهة للصين ووهان، وبعد 6 أشهر، في يونيو ويوليو عدلنا استراتيجيتنا، بحيث تكون موجهة للعالم".

وتابع: "هدفنا هو توفير اللقاح للعالم بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى".

ولطالما حالت اللوائح والقواعد الصارمة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وأستراليا بدون بيع لقاحات صينية على أراضيها، لكن ين قال إن ذلك قد يتغير.

وأوضح ين أن أكثر من 24 ألف شخص يشاركون حاليا في التجارب العلاجية السريرية لفيروس كورونا في البرازيل وتركيا وإندونيسيا، ومن المقرر إجراء تجارب إضافية في بنغلادش وربما تشيلي.

واضاف أن "سينوفاك" اختارت تلك الدول لأنها جميعا شهدت تفشيا خطيرا للفيروس، إضافة إلى تعداد السكان الضخم في كل منها ومحدودية القدرة على البحث والتطوير.

ونالت سينوفاك الموافقة في يونيو الماضي هي وسينوفارم وكانسينو، وتمكنت معا من توفير عشرات الآلاف من الجرعات من لقاح كورونا "كورونا فاك" لحكومة بكين، بحسب ين.

وقال إن موظفي سينوفاك مصرح لهم بالاستخدام الطارئ للقاح، لأن أي تفش للفيروس داخل الشركة ستعني عجزها عن تطوير اللقاح.