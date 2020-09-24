وبصفته طبيبا نفسيا واختصاصيا في اضطرابات الدماغ لأكثر من 30 عاما، يقول دانييل أمين إن البقاء في حالة إغلاق والتعامل مع انتشار فيروس كورونا يمكن أن يؤدي إلى "أنماط تفكير غير صحية"، والتي يمكن أن يكون لها آثار ضارة على المدى الطويل.

ولمحاربة التفكير السلبي، نصح أمين ببعض الأساليب اليومية البسيطة للمساعدة في تقليل أنماط التفكير السلبي وتحسين الصحة العقلية، وفقا لموقع "سي إن بي سي"، منها ممارسة التأمل، وتناول الفطور الصحي، وممارسة التمارين الرياضية، وقضاء وقت مع العائلة.

ولكنه شدد على ممارسة هواية خاصة، وهي رياضة "البينغ بونغ"، أو كرة المنضدة، لمحاربة الأفكار السلبية.

وقال أمين إنه كان يمارس لعبة كرة المنضدة كثيرا مع ابنته (16 عاما)، خلال فترة الحجر المنزلي، وذلك لأنه يعتبر اللعبة واحدة من "أفضل ألعاب العقل في العالم" ، قائلا إنها يمكن أن تساعد عقلك على البقاء متيقظا.

واستشهد أمين بدراسة حديثة نُشرت في الأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب مع نتائج "واعدة"، فقد وجدت أن الأشخاص المصابين بشلل الرعاش "باركنسون"، والذين يمارسون كرة المنضدة مرة واحدة في الأسبوع لمدة 6 أشهر أظهروا تحسنا في أعراض المرض.

وقال مؤلف الدراسة والطبيب كين إيتشي إينو من جامعة فوكوكا باليابان في بيان، إن لعبة البينغ بونغ أظهرت "لدى عامة الناس أنها تحسن التنسيق بين اليد والعين، وتزيد من حدة ردود الفعل وتحفيز الدماغ".