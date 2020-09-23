وقال التقرير، الذي نقلته الصحيفة عن مشاركين في المشروع الذي تموله الحكومة، إن من المتوقع أن تبدأ تجارب ما يسمى بـ"التحدي البشري" في يناير في منشأة للحجر الصحي في لندن.

وأفادت الصحيفة بأنه سيجري تحصين المتطوعين أولا بلقاح، ثم يتلقون لاحقا جرعة التحدي من الفيروس، دون تسمية اللقاح الذي سيختبر في المشروع.

وكانت جامعة أوكسفورد قد أعلنت استئناف التجارب على لقاح فيروس كورونا، الذي تطوره بالتعاون مع شركة أسترا زينيكا للأدوية، قبل أسبوعين، وذلك بعد توقفها مؤقتا بسبب الآثار الجانبية التي ظهرت على مريض في المملكة المتحدة.

وقالت الجامعة في بيان لها إنه في تجارب كبيرة مثل هذه "من المتوقع أن يصبح بعض المشاركين على غير ما يرام ويجب تقييم كل حالة بعناية لضمان التقييم الدقيق للسلامة".

وأضافت أن نحو 18 الف شخص على مستوى العالم تلقوا اللقاح في إطار التجربة.

ولن يكشف عن معلومات حول مرض المريض لأسباب تتعلق بسرية المشاركين، لكنها شددت على أنها "ملتزمة بسلامة المشاركين لدينا وباتباع أعلى المعايير في دراساتنا وسنواصل مراقبة السلامة عن كثب."