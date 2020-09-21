لكن خبراء متعددين قالوا إن البلاد تحتاج لما يتراوح بين 6 و10 ملايين اختبار يوميا، من أجل السيطرة على تفشي الفيروس.

وطبقا لبيانات من مشروع رصد مرض كوفيد-19 التطوعي فقد أجرت الولايات المتحدة مليون و61411 اختبارا، السبت.

ويأتي هذا الرقم القياسي بعد تراجع عدد الاختبارات لعدة أسابيع، وفق ما نقلت "رويترز".

وأجرت الولايات المتحدة اختبارات لعدد بلغ في المتوسط 650 ألفا يوميا خلال الأسبوع الذي انتهي في 13 سبتمبر، بتراجع عن الذروة التي تم تسجيلها في أواخر يوليو، والتي تجاوزت 800 ألف اختبار يوميا.

ومنذ بدء الجائحة أدى نقص الاختبارات إلى عرقلة الجهود الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.