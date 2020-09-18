وأشار مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة في يونيو الفائت بالتحديد إلى منع "عيدان تنظيف الأذن والصحون والشوك والسكاكين والملاعق والأكواب وقصبات الشرب" وسواها.

كذلك يشمل المنع بعض مواد التغليف المصنوعة من البوليسترين والتي تستخدم كحاويات للطعام. وفقا لفرانس برس.

ويشكل القانون تطبيقاُ لتوجيهات أوروبية اقرّت عام 2018 بعد أشهر من المفاوضات بين الدول الأعضاء، ونصت على منع نحو 12 فئة من المواد البلاستيكية.

وتمثّل المنتجات التي شملها المنع نحو 70 بالمئة من النفايات التي تلوث البحار والشواطئ، بحسب المفوضية الأوروبية.

وكانت دول أوروبية أخرى قد أقرت منعاً مماثلاً في وقت سابق، ومنها فرنسا التي بدأت بتطبيق المنع في الأول من يناير 2020.