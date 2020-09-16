وقالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، في تقرير أعدته بالتعاون مع وزارة الدفاع ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها وقدمته للكونغرس، إن الولايات بحاجة إلى "تخطيط أوسع، نظرا إلى أن وباء كورونا أكثر تعقيدا وأوسع نطاقا في انتشاره من الإنفلونزا الموسمية أو أي وباء آخر".

وذكرت وزارة الصحة أن الخطة تتسم بـ"المرونة"، إذ أن متغيرات أخرى لن تكون واضحة إلى حين الكشف عن لقاح توافق عليه هيئة الغذاء والدواء الأميركية.

وأوضحت الحكومة الأميركية أنها ستبدأ في توزيع أي لقاح لمرض "كوفيد-19"، في غضون "يوم واحد" من موافقة الجهات التنظيمية عليه، في إطار تخطيطها لإمكانية طرح عدد محدود من الجرعات بحلول نهاية العام.

وستخصص الحكومة الاتحادية جرعات اللقاح لكل ولاية على أساس توصيات المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بشأن فئات السكان الأولى بالحصول عليها. وستشمل هذه الفئات العاملين بقطاع الصحة.

من جهتها، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكينانني إن "هدفنا توفير 100 مليون لقاح ضد كورونا قبل نهاية السنة الجارية".

في غضون ذلك، دعا ترامب الجمهوريين في الكونغرس إلى زيادة حجم حزم المساعدات المقدمة للأميركيين، للتغلب على تبعات تفشي فيروس كورونا، على خلاف موقف سابق كان يعارض فيه خطة قدمها الديمقراطيون.

وتضمنت خطة الديمقراطيين، إنفاقا أكبر مما يعرضه الجمهوريون، لذا من الممكن تحقيق اتفاق بشأن حزم المساعدات بشكل وشيك.