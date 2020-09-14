وتجري بايت دانس محادثات لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة لمشترين محتملين منذ أن هدد الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي بحظر هذه الخدمة إذا لم يتم بيعها.

وستحتاج بايت دانس لموافقة حكومتي الولايات المتحدة والصين على هذه الصفقة.

وكانت مايكروسوفت قد ذكرت في وقت سابق إن بايت دانس أبلغتها بأنها لن تبيعها عمليات تيك توك في الولايات المتحدة الأميركية.