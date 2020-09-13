وقالت الجامعة في بيان لها إنه في تجارب كبيرة مثل هذه "من المتوقع أن يصبح بعض المشاركين على غير ما يرام ويجب تقييم كل حالة بعناية لضمان التقييم الدقيق للسلامة".

وأضافت أن نحو 18 الف شخص على مستوى العالم تلقوا اللقاح في إطار التجربة.

ولن يكشف عن معلومات حول مرض المريض لأسباب تتعلق بسرية المشاركين، لكنها شددت على أنها "ملتزمة بسلامة المشاركين لدينا وباتباع أعلى المعايير في دراساتنا وسنواصل مراقبة السلامة عن كثب."

ومن الشائع حدوث توقف في التجارب على الأدوية.