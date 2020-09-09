وقال تاج الدين، في تصريحات تليفزيونية: "مفيش تطعيم في البلد بشكل كامل في أي دولة في العالم، مش في مصر بس. ونفس الأمر سيكون في مصل فيروس كورونا. لا يمكن أن يأخذه كل الشعب".

وأضاف مستشار السيسي أن الاستراتيجات الوقائية بمختلف الجمعيات الطبية العالمية بما فيها الجمعية المصرية توصي بإعطاء هذا التطعيم لفئات معنيه من الشعب، حسب الحاجة الطبية.

وأشار إلى أن هناك لقاحات عدة خاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وصلت للمرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكة والسريرية، وفي هذه المرحلة يتم تجريب اللقاح على الآلاف من المتطوعين، للتأكد من تأثيرة الإيجابي، وعدم وجود مضاعفات خطيرة له، قد تؤثر على حياة الإنسان.

أرقام كورونا في مصر

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية خروج 878 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79886 حالات.

وأوضح البيان اليومي أنه تم تسجيل 187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 19 حالة جديدة.

وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، الثلاثاء، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة.