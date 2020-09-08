ويأتي إعلان "مايكروسوفت" بعد سلسلة من التسريبات رافقت الجيل الجديد من منصة الألعاب "إكس بوكس".

ووفق ما ذكر موقع شبكة "سكاي نيوز" البريطاني، فإن "Xbox Series S" سيتوفر مقابل 249 جنيها إسترلينيا "299 دولارا"، ولن يحتوي على محرك أقراص، بل سيعتمد على المستخدمين الذين يشترون وينزلون الألعاب عبر الإنترنت.

وذكرت "مايكروسوفت" على حسابها في تويتر أن Series S سيكون أصغر Xbox حتى الآن.

كما ستطرح الشركة الأميركية منصة "Xbox Series X" بسعر 499 دولارا أميركيا، وستكون هذه النسخة متضمنة لقارئ أسطوانات.

ومن المتوقع أن تطرح "مايكروسوفت" النسختين الجديدتين من "إكس بوكس" في العاشر من نوفمبر المقبل.