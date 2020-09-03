ورصدت حالات نادرة حول العالم تكررت لديها الإصابة بكورونا أكثر من مرة، لكن العاملة التي فضلت حجب اسمها كانت الأولى في بريطانيا.

وحسب تقارير صحفية محلية، فإن صاحبة الـ31 عاما نجحت في المرتين اللتين اكتشفت فيهما الإصابة بـ"كوفيد 19"، في تجاوز محنتها.

وقالت: "كنت أعتقد دائما أنك لو أصبت بفيروس كورونا مرتين فإنك ستكون محصنا ضده، لكن ربما أنا حالة خاصة".

وخلال الأشهر الخمسة الماضية، أجرت اختبار كورونا 5 مرات، وكانت النتائج إيجابية في المرتين الأولى والرابعة وسلبية في الثانية والثالثة، فيما تنتظر نتيجة التحليل الخامس الذي أجرته بعد أن أخبرها الأطباء أنها تعافت.

وظهرت أعراض كورونا على السيدة لأول مر أواخر مارس الماضي، وعرفت في مطلع أبريل أنها مصابة بالمرض حيث طلب منها عزل نفسها لأسبوعين، شفيت خلالهما تماما من المرض.

أما الإصابة الثانية التي تعرضت لها فكانت في شهر أغسطس الماضي، قبل نحو أسبوعين من الآن، لتصبح الحالة الأولى في بريطانيا التي تسجل إصابتها بكورونا مرتين.

ورغم مرور أشهر من ظهور وباء "كوفيد 19" الذي اجتاح العالم، لا يزال سلوك الفيروس غير مفهوم بالنسبة لكثير من العلماء.

فبينما يؤكد بعضهم أن تكون الأجسام المضادة في الجسم عند الإصابة بالفيروس يعمل كحائط صد أمام احتمال الإصابة به مجددا، تكشف وقائع أن هذا الاعتقاد لا يبدو دقيقا.

والأربعاء سجلت بريطانيا 1508 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 1295 إصابة، الثلاثاء، فيما يزيد إجمالي إصاباتها على 338 ألفا.

وجاء في بيان الإحصاء اليومي أن 10 أشخاص توفوا في غضون 28 يوما من ثبوت إصابتهم بالمرض، ليصل إجمالي وفيات كورونا في بريطانيا إلى 41514.