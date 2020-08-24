ونشر الشيخ محمد بن راشد في تغريدة صورتين توضحان مسار مسبار الأمل في الفضاء.

وقال: "صورة التقطها مسبار الأمل بكاميرا تتبع النجوم. اليوم تجاوز المسبار 100 مليون كلم في رحلته للكوكب الأحمر. المريخ أمامنا وكوكبي زحل والمشتري خلفنا كما في الصور".

وأوضح أن الوصول المتوقع لمسبار الأمل إلى كوكب المريخ سيكون في فبراير عام 2021.

كان مركز محمد بن راشد للفضاء قد أعلن الأسبوع الماضي تلقيه أول إشارة من "مسبار الأمل"، الذي انطلق للفضاء في رحلة تاريخية إلى المريخ هي الأولى لدولة عربية تهدف إلى استكشاف الكوكب الأحمر.

ويعد استقبال أول إشارة بمثابة نجاح انفصال "مسبار الأمل" عن الصاروخ الياباني الذي يحمله، بعد ساعة من الانطلاق إلى الفضاء.

وسيحمل "مسبار الأمل" أدوات لدراسة الغلاف الجوي العلوي ومراقبة تغير المناخ على كوكب المريخ، ومن المقرر أن يدور حول الكوكب الأحمر لمدة عامين على الأقل.