وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إن المشاكل بدأت في حدود الساعة 6:30 صباحا، مضيفا "لكن ليس من الواضح إلى حدود الساعة سببها أو متى سيتم حلها".

وفي "جي ميل" مثلا، يواجه المستخدمون مشكلة تتعلق بعدم القدرة على إنشاء بريد إلكتروني جديد أو تحميل الملفات كمرفقات أو على "غوغل درايف".

وقالت غوغل في بيان "نحن نواصل التحقيق في المشكلة.. سنقدم تفاصيل أكثر بحلول الساعة 10:38 صباحا لإيضاح المشكل وموعد حلها".

وذكر حساب "جي ميل" الرسمي على تويتر "أهلا بالجميع.. شكرا على الإبلاغ.. نحن على علم بتعطل الخدمة في الوقت الحالي. ترقبوا آخر المستجدات".

يشار إلى أن خدمات غوغل، سواء المقدمة للأفراد أو الشركات، تستقطب أكثر من ملياري مستخدم.