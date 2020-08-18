وقالت الهيئة عن القراءة التي جرى تسجيلها عصر أمس الأحد "إذا تأكد ذلك، فستكون أعلى درجة حرارة مثبتة رسميا منذ يوليو عام 1913"، مشيرة إلى أن الأرقام "لا تزال أولية".

وتقول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن الرقم القياسي بأعلى درجة حرارة على الإطلاق، وهي 56.7 درجة مئوية، سجلت في وادي الموت يوم 10 يوليو عام 1913.

ويقع وادي الموت (ديث فالي) في صحراء موهافي غرب مدينة لاس فيغاس. وقد سجل فيه 53,9 درجة مئوية في يوليو 2013.

ويشهد جنوب غرب الولايات المتحدة حاليا موجة قيظ.