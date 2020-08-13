ودعت السلطات المستهلكين إلى توخي الحذر عند القيام بشراء أغذية مستوردة من الخارج، بحسب شبكة "بلومبرغ".

ورجح المصدر أن تكون العينة الإيجابية للفيروس قد جرى أخذها من سطح اللحم، بينما سجلت حالات مماثلة للعدوى فوق أكياس من مأكولات البحر المستوردة.

وجرى استيراد أجنحة الدجاج المجمدة من منشأة صناعية تحمل اسم "أورورا أليمونتوس" في ولاية "سانتا كاتارينا"، جنوبي البرازيل.

وأوضح البيان أن فحوص الفيروس التي أجريت لمن تعاملوا على الأرجح مع هذا المنتج، كانت جميعها سلبية.

ونصحت السلطات من يشترون المنتجات المجمدة والمائية بأن يتوخوا الحذر، في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد، المسبب لوباء كوفيد-19.

في غضون ذلك، كانت السلطات قد كشفت أن ثلاث عينات من مأكولات البحر المستوردة تحملُ فيروس كورونا المستجد في مدينة يانتاي، شمالي الصين.

وتعدُ البرازيل ثاني دول العالم تأثرا بفيروس كورونا في الوقت الحالي بعدما أصيب ما يزيد عن 3 ملايين و170 ألف شخص بالفيروس، توفي 104 آلاف و264 منهم.

وكان فيروس كورونا قد ظهر في مدينة ووهان الصينية، أواخر العام الماضي، ثم تحول إلى جائحة أصابت من عشرين مليونا و808 آلاف شخص حول العالم.

ويرجح العلماء أن يكون فيروس كورونا قد انتقل من الحيوان إلى الإنسان داخل سوق للحيوانات في مدينة ووهان.