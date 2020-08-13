وقال علماء الحفريات إن الديناصور الجديد، الذي أطلق عليه فيكتاروفيناتور إينوبيناتوس، عاش خلال العصر الطباشيري قبل 115 مليون عاما وكان طوله يُقدر بما يصل إلى أربعة أمتار.

ويشير الاسم إلى فراغات هوائية كبيرة في العظام التي عثر عليها على شاطئ في منتجع شانكلين بالجزيرة العام الماضي.

وقال الباحثون إن الجيوب الهوائية، التي توجد أيضا في الطيور، كانت امتدادات للرئة وأضافوا أنها ساعدت في زيادة فعالية الجهاز التنفسي على الأرجح وكذلك جعل الهيكل العظمي أخف وزنا.

وقال روبين وارد وهو أحد صائدي الحفريات من ستراتفورد أبون إيفون لوسط إنجلترا وكان ممن عثروا على العظام الأربع "فرحة العثور على العظام التي اكتشفناها عارمة بحق".

وأضاف "لاحظت أنها مميزة لذلك أخذتها معي عندما زرنا متحف الجزيرة للديناصورات، علموا على الفور أنها شيء نادر وسألوا إن كان ممكنا التبرع بها للمتحف لإجراء أبحاث شاملة عليها".

وقال الباحثون إن الديناصور فيكتاروفيناتور عاش على الأرجح في منطقة تقع مباشرة شمالي المنطقة التي عُثر فيها على العظام حيث جرفت المياه الجثة إلى مياه البحر الضحلة القريبة.