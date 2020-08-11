وتشمل أعراض سرطان الأمعاء فقدان الوزن وتغيير عادة استخدام المرحاض والشعور بالتعب الشديد دون سبب واضح، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن دراسة لجمعية ماكميلان الخيرية لدعم مرضى السرطان أن سرطان الأمعاء يعد من أكثر الأنواع شيوعا، وينبغي أن تزور الطبيب فورا، إذا وجدت أن لون برازك مختلف عن اللون الطبيعي.

وأشارت الدراسة الطبية إلى أن علامات وأعراض سرطان الأمعاء قد تعتمد على نوع معين لديك، وقد تشمل الأعراض وجود دم في برازك أو فوقه أو نزيف من الممر الخلفي "المستقيم"، وقد يكون الدم أحمر فاتحا أو غامقا.

ويأتي اللون نتيجة مباشرة لنزيف في منطقة الظهر، أو أعلى في الأمعاء، وقد يجد بعض الناس أن برازهم أحمر فاتح، وقد يكون سبب ذلك البواسير أيضا.

وفي حال عانيت من أعراض لا تتحسن في غضون أسابيع قليلة، أو إذا ساءت الأعراض، فمن المهم أن تتم إحالتك إلى أخصائي، لكن، لمجرد اكتشاف وجود دم في برازك، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بسرطان الأمعاء.

وذكرت إدارة الصحة الوطنية البريطانية أن كمية صغيرة من الدم لمرة واحدة لا تنتج عادة عن أي شيء خطير، وقد يكون ناتجا عن التهاب المعدة والأمعاء أو ورم الأمعاء أو البواسير أو الشق الشرجي.