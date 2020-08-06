وقال موقع التدوين المصغر إنه من غير المعلوم إذا كان المتسللون استغلوا المشكلة الأمنية، مضيفا أنه أجرى تحديثا لتطبيق تويتر على منصة أندرويد، حتى لا تتمكن تطبيقات أخرى من الوصول إلى بياناته.

وتمكن متسللون في 15 يوليو من الدخول للنظام الداخلي لشركة التواصل الاجتماعي لقرصنة بعض حسابات كبار المستخدمين ومنهم المرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والملياردير إيلون ماسك، واستخدموها للحصول على عملات رقمية.