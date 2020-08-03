وأصدرت الشركة، التي مقرها بكين هذه التصريحات في بيان نشر على حسابها الرسمي على تطبيق جينري توتياو الإخباري الذي تملكه في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وذكر البيان أيضا إن الشركة ستواصل التمسك برؤيتها الخاصة بالعولمة.

ولم يذكر البيان الضغوط التي تواجهها بايت دانس في الولايات المتحدة حاليا لبيع تطبيق "تيك توك".

وذكرت رويترز أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وافق على منح شركة بايت دانس الصينية 45 يوما للتفاوض على بيع تطبيق "تيك توك" لشركة مايكروسوفت.