وتتخذ هذه السحب التي تكتسي بألوان هي الأحمر والأزرق والأرجوان، شكلا شبيها بالفراشة، ولم يسبق رؤيتها من قبل، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وتسمى هذه السحب في الوسط العلمي باسم "السديم الكوكبي"، وهي سحب ضخمة من الغازات التي تشكلت حول نجم قديم لم ينفجر بعد.

ويبعد السديم الكوكبي الذي جرى تصويره، مؤخرا، أي الفراشة، عن كوكبنا بما يتراوح بين 3000 و6500 سنة ضوئية، وهو مرئي من النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

ويشهد هذا السديم انبعاث أشعة فوق بنفسجية حول نجم، بشكل براق، لكن هذه الظاهرة ليست طويلة العمر، لأن الأمر يتعلق بآلاف السنوات فقط، وهذه المدة ليست طويلة في مقاييس الفلك.

والتقطت هذه الصورة الفضائية الساحرة من خلال تليسكوب موجود في تشيلي سبق له أن قام بالتقاط صور لأجسام فضائية أخرى مذهلة.

ويعد التليسكوب الذي التقط صورة للسديم من بين أدق أجهزة التصوير في العالم حتى الوقت الراهن، بحسب مرصد الفضاء الأوروبي.

ومن المزايا الخارقة لهذا المرصد، أنه يستطيع رؤية الأشياء بدقة تفوق 4 مليارات مرة مقارنة بالعين المجردة للإنسان.