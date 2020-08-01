وخلال اجتماعها، الجمعة، ركزت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية على "توقع طول أمد جائحة كوفيد-19"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وحذرت المنظمة في بيانها، من "مخاطر تراخي الاستجابة، في سياق من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية".

وظهر فيروس كورونا المستجد لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر الماضي، قبل أن ينتشر إلى مختلف دول العالم ويتحول إلى وباء عالمي، يتسابق العلماء في إيجاد علاج له.